L’aggressore in cella | Ora è sotto choc ma risponderà a tutto

Sergio Laganà, accusato di aver accoltellato la moglie 31enne a Muggiò, si trova attualmente in cella. L’avvocata Chiara Felice, sua difensore d’ufficio, riferisce che l’uomo è sotto choc, così come i familiari. Dopo l’episodio, Laganà si è consegnato ai carabinieri, con i vestiti ancora insanguinati. La vicenda è al centro dell’attenzione per le sue implicazioni e le indagini in corso.

"È sotto choc, così come i suoi familiari". A riferirlo è l'avvocata Chiara Felice, nominata difensore d'ufficio di Sergio Laganà, l'uomo che martedì nel tardo pomeriggio ha accoltellato la moglie 31enne nell'appartamento della coppia a Muggiò e dopo si è andato a costituire dai carabinieri, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Questa mattina alle 9.30 il 43enne sarà interrogato nel carcere di Monza dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella per l'udienza di convalida del fermo per l'accusa di tentato femminicidio. Ieri in mattinata la legale si è recata nella casa circondariale di via Sanquirico per avere un colloquio con il suo assistito.

