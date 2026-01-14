Ragazza trascinata in un portone e picchiata l’aggressore resta in cella e chiede di patteggiare

A Bergamo, una ragazza è stata trascinata in un portone e aggredita. L’autore dell’aggressione si trova attualmente in carcere e ha chiesto di patteggiare. Attraverso il suo avvocato Stefania Russo, ha richiesto la scarcerazione e una misura cautelare meno restrittiva. La giovane desidera trasferirsi a Catania, presso il fratello che lavora in un ristorante.

