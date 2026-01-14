Ragazza trascinata in un portone e picchiata l’aggressore resta in cella e chiede di patteggiare
A Bergamo, una ragazza è stata trascinata in un portone e aggredita. L’autore dell’aggressione si trova attualmente in carcere e ha chiesto di patteggiare. Attraverso il suo avvocato Stefania Russo, ha richiesto la scarcerazione e una misura cautelare meno restrittiva. La giovane desidera trasferirsi a Catania, presso il fratello che lavora in un ristorante.
Bergamo. Vorrebbe andare a Catania, da suo fratello, che lavora in un ristorante. E, tramite il suo avvocato Stefania Russo, ha chiesto di essere scarcerato e sottoposto a una misura cautelare meno afflittiva. Il pubblico ministero si è però opposto: troppo grave il reato commesso da A.M., bengalese di 27 anni, arrestato lo scorso 29 novembre per aver aggredito e picchiato una sua connazionale in centro a Bergamo. Solo qualche ora prima, il ragazzo era stato processato per direttissima per aver rubato 12 bottiglie di alcolici, tre zaini e due giubbotti in un supermercato Lidl ed era stato sottoposto all’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
