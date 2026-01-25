Disastro maltempo Galvagno | Siciliani generosi ma non vedo solidarietà negli altri

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il presidente Galvagno evidenzia la generosità dei siciliani, ma sottolinea la mancanza di solidarietà da parte di altri territori. L’emergenza ha messo in luce la necessità di un coordinamento più efficace nella gestione delle risorse e degli aiuti, per affrontare al meglio le conseguenze del maltempo. La situazione richiede attenzione e collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

PALERMO, 25 gennaio 2026. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno (FdI), ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di iniziative concrete di solidarietà al di fuori della Sicilia, a seguito delle devastazioni causate dal ciclone Harry. In visita a Letojanni (Messina), una delle località più colpite dal maltempo, Galvagno ha sottolineato: "I siciliani sono sempre tra i più generosi, spesso si privano persino del necessario per aiutare in situazioni d'emergenza".

