Il presidente dell’Ars Galvagno Fdi organizza un evento per gli auguri di Natale a spese dei siciliani
Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (Fdi) organizza un evento istituzionale, cioè la relazione del terzo anno di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, seguita dallo scambio di auguri per Natale, in un hotel di Catania. E lo fa assegnando 12.500 euro alla struttura ricettiva, pur avendo a disposizione le sale del Palazzo dei Normanni a Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Esclusiva Report, il Presidente dell’ARS Galvagno (FdI) risponde alle domande sull’indagine per corruzione a suo carico
Leggi anche: Auto blu per comprare fiori: chiesto il processo per presidente Ars Galvagno (Fdi), accusato di corruzione
Il presidente dell’Ars Galvagno organizza un evento per gli auguri di Natale, a spese dei siciliani - Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (Fdi) organizza un evento istituzionale, cioè la relazione del terzo anno di presidenza dell'Assemblea regionale ... fanpage.it
M5S: "Da Gaetano Galvagno caduta di stile" “Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS esprime solidarietà alla collega Stefania Campo per le dichiarazioni proferite dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che nel d - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.