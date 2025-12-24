Il presidente dell’Ars Galvagno Fdi organizza un evento per gli auguri di Natale a spese dei siciliani

24 dic 2025

Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (Fdi) organizza un evento istituzionale, cioè la relazione del terzo anno di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, seguita dallo scambio di auguri per Natale, in un hotel di Catania. E lo fa assegnando 12.500 euro alla struttura ricettiva, pur avendo a disposizione le sale del Palazzo dei Normanni a Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

