Il presidente dell’Ars Galvagno Fdi organizza un evento per gli auguri di Natale a spese dei siciliani

Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (Fdi) ha organizzato un evento istituzionale presso un hotel di Catania, che comprende la relazione sul terzo anno di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e lo scambio di auguri natalizi. L'iniziativa, a spese dei cittadini siciliani, coinvolge rappresentanti istituzionali e invita a riflettere sulla gestione delle risorse pubbliche in un contesto formale.

