Il presidente dell’Ars Galvagno Fdi organizza un evento per gli auguri di Natale a spese dei siciliani
Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (Fdi) ha organizzato un evento istituzionale presso un hotel di Catania, che comprende la relazione sul terzo anno di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e lo scambio di auguri natalizi. L'iniziativa, a spese dei cittadini siciliani, coinvolge rappresentanti istituzionali e invita a riflettere sulla gestione delle risorse pubbliche in un contesto formale.
Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (Fdi) organizza un evento istituzionale, cioè la relazione del terzo anno di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, seguita dallo scambio di auguri per Natale, in un hotel di Catania. E lo fa assegnando 12.500 euro alla struttura ricettiva, pur avendo a disposizione le sale del Palazzo dei Normanni a Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il presidente dell’Ars Galvagno (Fdi) organizza un evento per gli auguri di Natale, a spese dei siciliani
Leggi anche: Il presidente dell’Ars Galvagno (Fdi) organizza un evento per gli auguri di Natale, a spese dei siciliani
RISULTATI ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025 GIANI PRESIDENTE/ Diretta voti liste Consiglio: Pd 16 seggi, FdI 12 - Con lo spoglio che ormai si avvia verso la conclusione (mancano ancora un centinaio di sezioni), il quadro definitivo dei risultati Elezioni Regionali Toscana 2025 va a delinearsi: detto di Giani ... ilsussidiario.net
Auto blu per comprare fiori: chiesto il processo per presidente Ars Galvagno (Fdi), accusato di corruzione - Richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno (FdI) da parte della procura di Palermo. fanpage.it
Salvini: "Se FdI sarà primo partito in Lombardia, potrà indicare il candidato-presidente" - Il patto per il veneto apre ufficialmente nel centrodestra la partita per le regionali in Lombardia: nell'accordo che dà il via libera al leghista Stefani a Venezia, i leader della coalizione Meloni, ... rainews.it
Contributi a pioggia per feste, sagre, tornei sportivi. Quasi due milioni concessi dal presidente dell'Assemblea regionale Galvagno attingendo ai fondi di riserva. Erogati 584 assegni fra i 500 e i 25 mila euro ciascuno Servizio di Giacinto Pipitone - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.