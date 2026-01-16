Dimissioni del sindaco di Salerno Bicchielli | Messaggio devastante che umilia le istituzioni

Le dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, rappresentano un fatto di rilievo per l’amministrazione locale. Bicchielli commenta l’evento come un messaggio che umilia le istituzioni, evidenziando le ripercussioni sulla gestione cittadina. La decisione di Napoli di lasciare la carica si inserisce in un contesto di riflessione sulle dinamiche politiche e amministrative della città, suscitando attenzione sulla stabilità e il futuro dell’amministrazione comunale di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sarebbe pronto a lasciare la sua carica. Per le prossime elezioni in primavera al Comune si fa largo l’ipotesi di una candidatura dell’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che fu già primo cittadino in una stagione in cui si caratterizzò come il ‘sindaco sceriffo’. “L’ipotesi di dimissioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, per aprire la strada a elezioni anticipate e al ritorno di Vincenzo De Luca – sostiene il deputato Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia – pone un tema gravissimo che va oltre i nomi e riguarda l’idea di istituzioni che si sta affermando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

