Semestre filtro di medicina i risultati | oltre 22.000 idonei per 17.000 posti quasi la metà bocciata in fisica

Nel semestre filtro di medicina, oltre 22.000 studenti hanno superato gli esami, garantendo un posto su circa 17.000 disponibili. La prova, introdotta dalla ministra Anna Maria Bernini per sostituire i tradizionali quiz a crocette, ha registrato anche una significativa quota di bocciature in fisica, che rappresentano quasi la metà dei partecipanti. Questi risultati offrono uno sguardo sulla selezione e sulle sfide del nuovo sistema di valutazione.

Graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online, come consultarla - Finita l’attesa per la graduatoria Medicina 2026, online su Universitaly. quifinanza.it

Semestre filtro di medicina, oggi i risultati: come consultare la graduatoria - Gli studenti potranno consultare i risultati collegandosi alla piattaforma Universitaly, il portale ufficiale del ministero dell'Università e della ricerca (Mur) che contiene informazioni su corsi di ... today.it

Dopo il semestre filtro previsti corsi di recupero ed esami di riparazione per gli 'idonei con riserva', poche chance per i 30 mila esclusi. Ecco quali sono - facebook.com facebook

Dopo il semestre filtro previsti corsi di recupero ed esami di riparazione per gli 'idonei con riserva', poche chance per i 30 mila esclusi. Ecco quali sono x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.