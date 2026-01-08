Semestre filtro di medicina i risultati | oltre 22.000 idonei per 17.000 posti quasi la metà bocciata in fisica
Nel semestre filtro di medicina, oltre 22.000 studenti hanno superato gli esami, garantendo un posto su circa 17.000 disponibili. La prova, introdotta dalla ministra Anna Maria Bernini per sostituire i tradizionali quiz a crocette, ha registrato anche una significativa quota di bocciature in fisica, che rappresentano quasi la metà dei partecipanti. Questi risultati offrono uno sguardo sulla selezione e sulle sfide del nuovo sistema di valutazione.
In oltre 22.000 hanno superato gli esami del semestre filtro, misura introdotta dalla ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, per soppiantare i classici quiz a crocette. I posti disponibili erano 17.000 ma, alla fine, restano esclusi in oltre 30.000.
Graduatoria nazionale Medicina 2026: pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro, 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili
Primo sì tra le polemiche alla manovra 2026, vale 22 miliardi – Medicina, 22.500 gli idonei al termine del semestre filtro
