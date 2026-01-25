Dieci anni senza Giulio Regeni Mattarella nessun compromesso sulla verità
Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016 al Cairo. Ricercatore italiano impegnato nello studio dei sindacati egiziani nell’ambito di un dottorato a Cambridge, Regeni resta al centro di un impegno per la verità. Il Presidente Mattarella ha ribadito che non ci saranno compromessi sulla ricerca della giustizia e della chiarezza su questa vicenda.
AGI - Sono passati dieci anni da quando, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni fu rapito a " Il Cairo" dove lavorava a una ricerca sui sindacati egiziani nell'ambito di un progetto di dottorato all' università di Cambridge in Inghilterra. Il corpo martoriato del dottorando italiano, prima torturato e poi ucciso all'età di 28 anni, fu ritrovato il 3 febbraio successivo ai bordi dell'autostrada per Alessandria. Silenzi e depistaggi . Dieci anni in cui è rimasta viva la richiesta di verità da parte dei genitori del giovane ricercatore per una vicenda più volte rimbalzata contro un muro di silenzi, ostacoli e depistaggi.
Dieci anni senza Giulio Regeni, Mattarella: «Il rapimento e il suo barbaro assassinio una ferita nella comunità nazionale»A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricordo si rinnova a Fiumicello con un flashmob e simboli gialli.
Dieci anni fa scompariva Giulio Regeni. Mattarella: banco di prova con l’EgittoDieci anni fa scompariva Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo.
Argomenti discussi: Dieci anni senza Giulio Regeni; Dieci anni senza Giulio,ma siamo rimasti umani e lui fa ancora cose; Dieci anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni è cambiato tutto e non è cambiato niente; Dieci anni senza Giulio Regeni, ancora in attesa di giustizia.
Dieci anni senza Giulio Regeni, Mattarella: «Il rapimento e il suo barbaro assassinio una ferita nella comunità nazionale»Il ricordo a Fiumicello con un flashmob, nastri e coccarde gialle. Il presidente della Repubblica: «Ribadiamo il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, contro ogni forma di tortura» ... msn.com
Dieci anni senza Giulio Regeni: verità, giustizia e memoria che non si arrendonoL'appello dei genitori che aspettano ancora di sapere cosa sia accadduto al loro figliolo; il processo sospeso e anche la panchina gialla della memoria ... lasicilia.it
la Repubblica. . "Giulio ci manca, da inimmaginabili e lunghi dieci anni. Ma ci sono tantissime persone che lo ricordano con affetto insieme a noi. Persone che ricordano non solo il male che gli è stato fatto, ma tutto il 'bene' che rappresenta e che ha saputo cos - facebook.com facebook
Dieci anni di bugie del regime egiziano . Dieci anni di ignavia di vari governi italiani , chi più chi meno. Dieci anni di sciacallaggio da parte di sedicenti giornalisti e troll vari che hanno dipinto Giulio Regeni come un agente straniero. #VeritàperGiulioReg x.com
