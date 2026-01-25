Dieci anni senza Giulio Regeni Mattarella | Il rapimento e il suo barbaro assassinio una ferita nella comunità nazionale

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricordo si rinnova a Fiumicello con un flashmob e simboli gialli. Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza di rispettare i diritti umani e condanna ogni forma di tortura, riconoscendo la ferita aperta nel cuore della comunità nazionale. Un momento di memoria e riflessione per mantenere viva l’attenzione su una vicenda che ha segnato profondamente l’Italia.

«L'annuale commemorazione che la comunità di Fiumicello Villa Vicentina dedica a Giulio Regeni, raccoglie l'Italia intera in un sentito e commosso tributo per una vita ignobilmente spezzata. A dieci anni dalla sua scomparsa, ribadiamo le ragioni universali della giustizia e del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, contro ogni forma di tortura». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, inviato ai genitori Paola e Claudio e al sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Alessandro Dijust. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

