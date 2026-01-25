Dieci anni fa scompariva Giulio Regeni Mattarella | banco di prova con l’Egitto

Dieci anni fa scompariva Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo. Il governo italiano ha definito questa ricorrenza un banco di prova con l’Egitto, sottolineando l’importanza di fare luce sulla sua scomparsa. A Fiumicello, la comunità si unisce in iniziative per chiedere verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo di Regeni e l’impegno per la verità.

Quando scompare, la sera del 25 gennaio 2016, Giulio Regeni ha da poco compiuto 28 anni. Vive a Il Cairo, in Egitto, perché sta facendo una ricerca sui sindacati egiziani come parte del suo progetto di dottorato presso l’Università di Cambridge in Inghilterra, iniziato nel 2014 sotto il tutoraggio della sociologa Maha Abdelrahman. Il suo corpo senza vita sarà ritrovato lungo l’autostrada che porta ad Alessandria quasi dieci giorni dopo, il 3 febbraio. Oggi di anni ne avrebbe 38. E la sua città natale - Fiumicello, in provincia di Udine - lo ricorda tingendosi di giallo, il colore simbolo della lotta di chi cerca verità e giustizia per il ricercatore rapito, torturato e ucciso 10 anni fa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

