Dieci anni fa, Giulio Regeni scompariva al Cairo, lasciando un vuoto nel cuore dell’Italia. Fiumicello, paese natale del ricercatore, si unisce nel ricordo e nella richiesta di verità e giustizia. Le iniziative organizzate testimoniano il rispetto e la solidarietà, mantenendo vivo il ricordo di Giulio e la speranza di fare luce su una vicenda ancora aperta.

Quando scompare, la sera del 25 gennaio 2016, Giulio Regeni ha da poco compiuto 28 anni. Vive a Il Cairo, in Egitto, perché sta facendo una ricerca sui sindacati egiziani come parte del suo progetto di dottorato presso l’Università di Cambridge in Inghilterra, iniziato nel 2014 sotto il tutoraggio della sociologa Maha Abdelrahman. Il suo corpo senza vita sarà ritrovato lungo l’autostrada che porta ad Alessandria quasi dieci giorni dopo, il 3 febbraio. Oggi di anni ne avrebbe 38. E la sua città natale - Fiumicello, in provincia di Udine - lo ricorda tingendosi di giallo, il colore simbolo della lotta di chi cerca verità e giustizia per il ricercatore rapito, torturato e ucciso 10 anni fa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dieci anni fa scompariva Giulio Regeni

Dieci anni fa sequestrato Giulio RegeniDieci anni fa, Giulio Regeni, ricercatore italiano di 28 anni, veniva sequestrato al Cairo.

Dieci anni fa fu rapito Giulio Regeni. La famiglia: "Grazie a chi ha evitato l'oblio"Sono trascorsi dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 in Egitto.

Dieci anni fa scompariva Giulio RegeniFiumicello si tinge di giallo e chiede ancora «Verità e giustizia» per il ricercatore torturato e ucciso al Cairo: le iniziative ... ilsole24ore.com

Rende dedica una panchina a Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsaIl Comune organizza una cerimonia pubblica il 24 febbraio per ricordare il ricercatore italiano ucciso al Cairo e chiedere ancora verità e giustizia ... cosenzachannel.it

la Repubblica. . "Giulio ci manca, da inimmaginabili e lunghi dieci anni. Ma ci sono tantissime persone che lo ricordano con affetto insieme a noi. Persone che ricordano non solo il male che gli è stato fatto, ma tutto il 'bene' che rappresenta e che ha saputo cos - facebook.com facebook

Dieci anni di bugie del regime egiziano . Dieci anni di ignavia di vari governi italiani , chi più chi meno. Dieci anni di sciacallaggio da parte di sedicenti giornalisti e troll vari che hanno dipinto Giulio Regeni come un agente straniero. #VeritàperGiulioReg x.com