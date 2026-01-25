Dieci anni fa sequestrato Giulio Regeni

Dieci anni fa, Giulio Regeni, ricercatore italiano di 28 anni, veniva sequestrato al Cairo. Dopo giorni di mistero, il suo corpo veniva ritrovato nella periferia della capitale egiziana, vittima di torture. Ricordare questo evento significa riflettere sulla complessità delle verità nascoste e sull’importanza di continuare a cercare giustizia e verità.

11.40 Dieci anni fa veniva rapito al Cairo Giulio Regeni, il ricercatore 28enne poi trovato morto nella periferia della capitale egiziana,straziato da torture. Per il rapimento e l'omicidio, rinviati a giudizio 4 ufficiali dei Servizi egiziani, irreperibili. "Malgrado il male che abbiamo conosciuto, vogliamo, dobbiamo restare umani. Ci manca, ma tantissimi lo ricordano e ricordano non solo il male che gli è stato fatto ma il bene che ha saputo costruire. Giulio fa cose. Da 10 anni", dicono i genitori.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dieci anni senza Giulio Regeni, nelle sale arriva il documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, arriva nelle sale italiane un nuovo documentario diretto da Simone Manetti, distribuito da Fandango.

Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Dieci anni dal sequestro di Giulio Regeni: chissà se chi grida ‘prima gli italiani’ finalmente mostrerà fermezzaA Fiumicello Villa Vicentina il ricordo di Giulio Regeni a 10 anni dal sequestro, mentre il processo è ancora in stallo ... ilfattoquotidiano.it

Dieci anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni è cambiato tutto e non è cambiato nienteUna mobilitazione senza precedenti ha impedito che si smettesse di parlarne, ma ancora oggi non c'è una verità giudiziaria ... ilpost.it

Dieci anni fa la scomparsa di Giulio Regeni, i genitori: "Grazie a chi ha impedito l'oblio". Il ricordo del ricercatore ucciso in Egitto, cerimonia nel suo paese d'origine #ANSA - facebook.com facebook

Sono passati dieci anni dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni. Continuiamo a chiedere verità e giustizia. #10annisenzagiulio #veritàegiustiziaperGiulio #GiulioRegeni x.com