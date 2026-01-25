Dieci anni fa fu rapito Giulio Regeni La famiglia | Grazie a chi ha evitato l' oblio

Sono trascorsi dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 in Egitto. La famiglia esprime gratitudine a chi ha mantenuto vivo il ricordo e cercato verità, evitando che il caso si dissolvesse nell’oblio. Ricordare Giulio significa continuare a chiedere giustizia e trasparenza, mantenendo alta l’attenzione su una vicenda che ha coinvolto l’Italia e il mondo.

Sono passati 10 anni da quando, quel 25 gennaio del 2016, Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dall’Egitto. Erano le 19.41. Poi il silenzio, di lui non si ebbero più notizie. Il suo cadavere fu ritrovato il 3 febbraio successivo lungo l’autostrada che conduce ad Alessandria. Da allora la famiglia non ha mai smesso di chiedere verità per il giovane ricercatore: un lungo percorso segnato da silenzi, ostacoli e depistaggi, ma anche da una presenza costante di cittadini che, con il giallo come simbolo, hanno trasformato la richiesta di giustizia in un impegno collettivo. Domenica «saranno trascorsi 10 anni da quando Giulio è stato sequestrato al Cairo per poi essere torturato e ucciso da funzionari del regime egiziano - dicono all’ANSA Paola e Claudio Regeni, attraverso la legale Alessandra Ballerini - ringraziamo tutte le persone e la scorta mediatica che hanno illuminato il nostro cammino verso la verità e la giustizia anche seguendo ogni fase del processo ed impedendo che questa tragica storia di violazione dei diritti umani cadesse nell’oblio ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dieci anni fa sequestrato Giulio RegeniDieci anni fa, Giulio Regeni, ricercatore italiano di 28 anni, veniva sequestrato al Cairo.

Dieci anni senza Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto: la famiglia chiede ancora giustiziaA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, la famiglia continua a chiedere giustizia.

Dieci anni fa (25 gennaio) la scomparsa di Giulio Regeni ritrovato nove giorni dopo sul ciglio di una strada tra il Cairo e Alessandria. Le indagini degli investigatori italiani porteranno alla scoperta del coinvolgimento di agenti della sicurezza egiziani imputati a - facebook.com facebook

A dieci anni dalla scomparsa, vogliamo ricordare Giulio Regeni, giovane ricercatore e dottorando rapito al Cairo il 25 gennaio 2016, torturato e ucciso. Nel ricordo di Giulio, Ca’ Foscari continua a chiedere verità e giustizia. @GiulioSiamoNoi x.com