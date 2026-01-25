Dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni Fiumicello si tinge di giallo nel ricordo del giovane ricercatore

A un decennio dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni, Fiumicello celebra la memoria del giovane ricercatore. La comunità rinnova l’impegno per ottenere verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo di un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e richiede ancora risposte chiare. Un momento di riflessione e di solidarietà, che sottolinea l’importanza di fare luce su questa vicenda.

