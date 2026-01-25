Di nuovo sconfitta all' ultimo secondo Udine non riesce a espugnare Brescia

Udine torna a perdere all'ultimo secondo, questa volta in trasferta contro Brescia. La partita si è decisa negli ultimi istanti, dimostrando ancora una volta come le sfide di alto livello possano essere decise dai dettagli. Nonostante la buona prestazione, l'Apu non riesce a conquistare il risultato contro una delle prime in classifica, evidenziando l'importanza delle situazioni decisive nel basket di vertice.

È di nuovo la giocata di un campione a frapporsi tra l'Apu e la vittoria contro i primi in classifica. Dopo il canestro sulla sirena di Brooks a Milano, stavolta è Amedeo Della Valle a segnare da tre a un secondo dalla fine, condannando Udine all'ennesima sconfitta nel finale. I bianconeri hanno condotto per tutta la partita, nonostante il valore tecnico superiore della Germani, attualmente prima in classifica a pari merito con Bologna e prossima avversaria nelle Finals di Coppa Italia. Oltre alla consueta, ottima difesa, Udine è riuscita per gran parte di partita a cavalcare i buoni momenti delle proprie individualità, Alibegovic e Christon su tutti, mentre troppo poco è arrivato dal nuovo arrivato Zoriks.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Fabriano s’arrende allo strapotere di Livorno. Jesi non riesce ad espugnare il fortino ChiusiNel campionato di basket, Fabriano si arrende allo strapotere di Livorno con il punteggio di 62-86.

Pisa-Como 0-3 | Niente di nuovo: crollo nel secondo tempo e quarta sconfitta interna di filaNel match tra Pisa e Como, il risultato finale è di 0-3, con la squadra di casa che subisce una netta sconfitta nel secondo tempo.

