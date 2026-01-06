Pisa-Como 0-3 | Niente di nuovo | crollo nel secondo tempo e quarta sconfitta interna di fila

Nel match tra Pisa e Como, il risultato finale è di 0-3, con la squadra di casa che subisce una netta sconfitta nel secondo tempo. Nonostante una buona prestazione nei primi 60 minuti, il Pisa non riesce a concretizzare le occasioni create e crolla nel finale, registrando così la quarta sconfitta consecutiva in casa. Un risultato che evidenzia le difficoltà attuali della squadra nel mantenere la continuità e la concentrazione nel corso dell'incontro.

Stessa storia, stesso posto, stessa delusione. Il Pisa all'Arena Garibaldi gioca alla grande per due terzi di gara, costruisce le migliori occasioni per passare in vantaggio, non segna e perde. Purtroppo l'andamento delle gare interne dei nerazzurri negli ultimi due mesi è veramente negativo: il.

Serie A, Pisa-Como 0-3 e Lecce-Roma 0-2. Ora in campo Sassuolo-Juventus - La squadra di Fabregas conquista la terza vittoria di fila dopo quelle contro Lecce e Udinese. tg24.sky.it

Quando si gioca Pisa - Como? - Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Serie A, in campo Sassuolo-Juventus: bianconeri alla rincorsa dei giallorossi Lecce-Roma 0-2: capitolini temporaneamente in “zona Champions” Pisa-Como 0-3: lariani quinti ma con una partita in meno. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. Si chiude - facebook.com facebook

Pisa-Como 0-3, le pagelle #SkySport #SkySerieA x.com

