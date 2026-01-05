Fabriano s’arrende allo strapotere di Livorno Jesi non riesce ad espugnare il fortino Chiusi
Nel campionato di basket, Fabriano si arrende allo strapotere di Livorno con il punteggio di 62-86. La squadra di Jesi, invece, non riesce a conquistare la vittoria contro Chiusi. Questi risultati evidenziano le sfide e le dinamiche delle squadre coinvolte, offrendo uno sguardo sulle recenti performance del torneo.
Fabriano 62 Livorno 86 RISTOPRO FABRIANO: Romondia 3, Beyrne 5, Dri 8, Šilke-Žunda 14, Wojciechowksi 6, Abega 8, Beltrami 5, Vavoli 12, Ponziani 1, Redini, Chiucchi, Staffaroni. All. Nunzi PIELLE LIVORNO: Ebeling 7, Kouassi 2, Mennella 7, Alibegovic, Leonzio 18, Venucci 21, Gabrovsek 13, Bonacini 2, Klyuchnyk 11, Virant, Lucarelli 5. All.Turchetto Arbitri: Talloni di Bologna, Boudrika di Ravenna e Rosato di Roma Parziali: 13-28; 22-17; 14-24; 11-17 (62-86) Note: Tiri liberi: Fabriano: 1416; Livorno: 68; Tiri da 2: 1242; 1631; Tiri da 3: 828; 1629; Rimbalzi: 42 (off. 16, Wojciechowksi 11); 37 (off. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
