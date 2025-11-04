Vigilia di Champions anche per Marsiglia e Atalanta, che domani – a partire dalle ore 21:00 – si affronteranno al Vélodrome per la quarta giornata della fase campionato. In vista della sfida, il tecnico della squadra francese, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi su diversi temi. Tra questi ci sono il significato speciale che assume per lui l’incrocio con la Dea e il paragone tra il calcio italiano e quello transalpino. De Zerbi: «Con l’Atalanta è come se fosse un derby. E non credo a una Dea in crisi.». «Giocare contro un’italiana è sempre un’emozione diversa. Mi è già successo con lo Shakthar e il Brighton contro Inter e Roma, ma affrontare l’Atalanta per me che sono bresciano è un’emozione diversa: è come se fosse un derby», ha esordito De Zerbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Zerbi: «Il calcio francese è molto sottovalutato, domenica ho visto Brest-Lione e non Milan-Roma»