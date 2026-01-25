Infortunio Napoli Neres si opera a Londra | questa mattina la partenza

Neres, infortunato del Napoli, si è recato a Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia. La decisione di tornare in Inghilterra mira a velocizzare il percorso di recupero e ripristinare al più presto le sue condizioni fisiche. L'intervento, programmato per questa mattina, rappresenta un passaggio importante nel processo di riabilitazione del calciatore.

Il dado è tratto: Neres rompe gli indugi e decide di tornare a Londra dove si sottoporrà all'intervento chirurgico alla caviglia per accelerare i tempi del ritorno in campo. La partenza per la capitale britannica questa mattina, alle 7,15. Juventus-Napoli, serve l'impresa Alla stessa ora a Capodichino erano tanti i tifosi, anche della Juventus, diretti a Torino e che lo hanno incrociato e fotografato. Avrebbe scelto il Wellington Hospital, la stessa struttura medica a cui si è rivolto Gilmour. Difficile dire con esattezza i tempi di recupero. Ma di sicuro non prima di 2 mesi e mezzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it

Infortunio Neres, brutte notizie dopo il consulto a Londra: si va verso l’operazione? Ecco cosa filtraDopo il consulto a Londra, emergono aggiornamenti sull’infortunio di Neres, con possibili indicazioni di un intervento chirurgico.

