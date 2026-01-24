Napoli David Neres si opera e mette Conte nei guai | i tempi di recupero sono lunghissimi

David Neres si è sottoposto a intervento chirurgico a Napoli dopo settimane di tentativi conservativi. La decisione è stata dettata dal persistere del dolore e dalla necessità di un recupero più efficace. Questa scelta potrebbe complicare i piani di Antonio Conte, che ora dovrà fare i conti con tempi di recupero più lunghi del previsto per il giocatore.

David Neres ha preso una decisione tanto sofferta quanto inevitabile: operarsi. Dopo settimane di terapie conservative e tentativi di gestione del problema, il dolore persistente legato all’infortunio non è mai realmente scomparso, spingendo l’esterno offensivo a scegliere la via dell’intervento chirurgico, in pieno accordo con lo staff medico. Una scelta che avrà conseguenze pesanti sul suo finale di stagione. L’operazione, infatti, costringerà Neres a uno stop prolungato, che di fatto lo terrà fuori per tutta la parte restante dell’annata. I tempi di recupero stimati parlano di un possibile rientro tra fine aprile e inizio maggio, ma si tratterebbe solo di un recupero formale: difficilmente potrà essere realmente protagonista nel finale di campionato.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Neres shock, Conte è davvero nei guai: c’è lesione, ansia operazione e tempi lunghissimiNapoli teme di perdere Neres a causa di un infortunio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

Napoli, addio a Lucca e Lang. Neres rischia l’operazione. Conte nei guaiNapoli si prepara a un cambio significativo con le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, annunciate giovedì 22 gennaio.

