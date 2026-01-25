Daniil Medvedev conclude la sua esperienza agli Australian Open 2026 dopo una sconfitta in tre set contro Tien. Nel quarto confronto tra i due, il giocatore americano ha prevalso, impedendo a Medvedev di avanzare nel torneo. La partita si è conclusa senza sorprese, evidenziando la crescita di Tien e la fase di difficoltà del russo in questa edizione del torneo.

A Melbourne il russo Daniil Medvedev sperava di pareggiare i conti con l’americano Learner Tien, ma il quarto incrocio tra i due ha avuto un solo padrone: Tien. Lo scorso anno, sulla terra dei canguri, era stato l’americano a sorridere in un match vibrante; questa volta, però, la partita è stata a senso unico. Il numero 29 del mondo ha dominato dall’inizio alla fine, vincendo 6-4, 6-0, 6-3 in appena 1 ora e 40 minuti, approfittando di un Medvedev visibilmente scarico dopo il successo in rimonta contro l’ungherese Fabian Marozsan. Per il giovane Tien è la prima qualificazione ai quarti di finale di uno Slam, dove affronterà il finalista del 2025, Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniil Medvedev saluta gli Australian Open 2026: asfaltato in 3 set da Tien

Daniil Medvedev si complica un po’ la vita, ma approda al 2° turno degli Australian Open: sconfitto de Jong in 3 setDaniil Medvedev si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open 2026, vincendo in tre set contro Jesper de Jong.

Daniil Medvedev verso gli Australian Open: “Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così”Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, il maratoneta Medvedev ribalta Marozsan e vola agli ottavi di finale; Delusione Paolini, è fuori dagli Australian Open. Alcaraz domina: chi è il prossimo avversario; Australian Open, i risultati: avanzano sia Medvedev che Djokovic, Auger-Aliassime si ritira; Australian Open 2026, Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi. Avanzano Zverev, de Minaur e Bublik, super rimonta di Medvedev.

Daniil Medvedev saluta gli Australian Open 2026: asfaltato in 3 set da TienA Melbourne il russo Daniil Medvedev sperava di pareggiare i conti con l’americano Learner Tien, ma il quarto incrocio tra i due ha avuto un solo padrone: ... oasport.it

Il solito folle Medvedev rimonta Marozsan e vola agli ottavi, de Minaur schiaccia Tiafoe in tre set, Zverev supera l'ostacolo NorrieAUSTRALIAN OPEN 2026 - Al terzo turno dello Slam di Melbourne l'ex n° 1 del mondo rimonta da 0-2 a 3-2 Fabian Marozsan in un match dai due volti, cominciato in ... eurosport.it

LEARNER TIEN SI CONFERMA BESTIA NERA DI MEDVEDEV! Lo statunitense classe 2005 raggiunge per la prima volta i quarti di finale in uno Slam superando nettamente Daniil Medvedev, che crolla dopo un primo set tirato, complici le fatiche fisiche deg x.com

Carlos Alcaraz è agli ottavi dell'Australian Open 2026. Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo, non ha avuto particolari problemi contro il francese Corentin Moutet, testa di serie numero 32 del torneo. Punteggio finale del match 6-2 6-4 6-1. Daniil Medvedev - facebook.com facebook