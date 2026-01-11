Daniil Medvedev verso gli Australian Open | Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così

Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno. Il tennista russo ha dichiarato di essere fiducioso, sottolineando che, con il livello di gioco mostrato, sarebbe sorpreso di perdere al primo turno. La sua vittoria recente rappresenta un segnale positivo in vista dei prossimi Major, nonostante una stagione passata difficile.

Daniil Medvedev comincia molto bene il nuovo anno e vince l'ATP 250 di Brisbane, proiettandosi con ottimismo verso gli Australian Open 2026 dopo una stagione a dir poco fallimentare nei Major. Il tennista russo, ex numero 1 al mondo, sembra aver ritrovato finalmente delle sensazioni positive in campo dopo il lavoro svolto nell'off season invernale come dimostra il livello evidenziato per tutta la settimana tra cui il successo odierno in finale sullo statunitense Brandon Nakashima per 6-2 7-6. " Cercherò di fare del mio meglio. Certo, il finale di 2025 è stato molto buono, ho fatto i quarti di finale sei volte su sette, delle semifinali e due titoli.

ATP Brisbane: Medvedev impeccabile, sconfitto anche Nakashima. È il 22° titolo per il russo - ATP | Il 2026 di Daniil Medvedev inizia col piede giusto. ubitennis.com

Tennis: Medvedev vince a Brisbane e avvisa Sinner e Alcaraz - Il russo, sceso al numero 13 della classifica mondiale dopo un periodo nero, ha battuto lo statunitense Brandon Nakashima per 6- msn.com

Il 2026 di Daniil Medvedev inizia col piede giusto. L'ex n. 1 torna al successo dopo il titolo ad Almaty - facebook.com facebook

DANIIL MEDVEDEV TRIONFA A BRISBANE! 22esimo titolo in 22 tornei diversi per il russo che batte Brandon Nakashima in due set. x.com

