Daniil Medvedev si complica un po’ la vita ma approda al 2° turno degli Australian Open | sconfitto de Jong in 3 set

Daniil Medvedev si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open 2026, vincendo in tre set contro Jesper de Jong. Il tennista russo, numero 12 del ranking mondiale, ha affrontato una partita impegnativa sulla Margaret Court Arena, ma è riuscito a portare a termine la qualificazione. Ora, Medvedev prosegue nel torneo con l’obiettivo di migliorare la sua performance e avanzare nel prestigioso appuntamento australiano.

Missione compiuta per Daniil Medvedev. Sulla Margaret Court Arena di Melbourne, il russo, numero 12 del mondo, ha fatto il suo esordio agli Australian Open 2026 superando l’olandese Jesper de Jong (n.73 ATP) con il punteggio di 7-5 6-2 7-6(2), dopo 2 ore e 55 minuti di gioco. Il moscovita si è complicato più del dovuto una partita che avrebbe potuto chiudere in tempi più rapidi, ma il successo in tre set resta solido e gli vale l’accesso al secondo turno, dove affronterà il francese Quentin Halys. Nel primo set Medvedev parte con il piglio giusto. I colpi profondi da fondo campo mettono subito in difficoltà de Jong, costretto a cedere il servizio in avvio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Daniil Medvedev verso gli Australian Open: “Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così”

Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno. Il tennista russo ha dichiarato di essere fiducioso, sottolineando che, con il livello di gioco mostrato, sarebbe sorpreso di perdere al primo turno. La sua vittoria recente rappresenta un segnale positivo in vista dei prossimi Major, nonostante una stagione passata difficile.

Coco Gauff regola in due set Kamilla Rakhimova e approda al secondo turno degli Australian Open 2026

Coco Gauff, numero 3 del ranking WTA, ha conquistato la qualificazione al secondo turno degli Australian Open 2026, battendo in due set Kamilla Rakhimova. La partita si è svolta sulla Rod Laver Arena di Melbourne, confermando la sua competitività e consolidando il suo percorso nel torneo. Un esordio positivo per la giovane tennista statunitense, che ora prosegue la sua corsa verso la fase successiva del Major australiano.

