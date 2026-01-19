Presenza alle fiere internazionali dalla Camera di commercio contributi alle imprese per crescere all’estero

La Camera di commercio della Romagna ha aperto un bando dedicato alle piccole e medie imprese del territorio. Sono previsti contributi a fondo perduto per sostenere la partecipazione a fiere internazionali, offrendo così opportunità di crescita e sviluppo sui mercati esteri. Un’iniziativa pensata per supportare le imprese nel rafforzare la propria presenza internazionale e favorire l’internazionalizzazione delle aziende locali.

La Camera di commercio della Romagna annuncia l’apertura, dal prossimo 9 febbraio, del “Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici – anno 2026” In partenza il bando della Camera di commercio della Romagna per contributi a fondo perduto per sostenere la presenza all’estero delle piccole e medie imprese del territorio, attraverso la partecipazione a fiere internazionali. Apertura bando dalle 10 del 9 febbraio alle ore 16 del 31 marzo 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili. La Camera di commercio della Romagna annuncia l’apertura, dal prossimo 9 febbraio, del “Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici – anno 2026”.🔗 Leggi su Riminitoday.it Sostegno alle imprese con la Camera di Commercio

Il Comune di Cento, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ha avviato un percorso di supporto alle imprese locali. Questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto commerciale e artigianale del territorio, contribuendo alla rinascita del centro storico e valorizzando l’identità urbana. Un impegno concreto per promuovere crescita, innovazione e vitalità economica nel cuore della città. "Sembra una tassa, ma è una trappola": l'sos della Camera di commercio alle imprese

La Camera di commercio avverte le imprese di prestare attenzione a alcune richieste di pagamento che, pur sembrando tasse ufficiali, si rivelano contratti commerciali nascosti. Questi moduli possono sembrare ufficiali, ma sono vere e proprie trappole che rischiano di causare spese ingiustificate. È importante valutare attentamente ogni comunicazione prima di firmare o pagare, per evitare di cadere in inganni economici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fiere. da domani a Rimini 5 giorni di Sigep, il salone del gusto di Ieg - A partire da domani, venerdì 16 gennaio, la città di Rimini ospiterà la ... romadailynews.it #bando #Internazionalizzazione: #voucher per partecipare a #fiere, eventi, #b2b in Italia e all'estero - La CCIAA di #Lecce mette a disposizione delle micro, PMI del #Salento €120.000 per sostenere la presenza sui #MercatiInternazionali Info: le.camcom.it/noti x.com Meno vita mondana, più presenza: è un diritto dei cittadini. I cittadini hanno il diritto di avere amministratori presenti nei dipartimenti, al lavoro ogni giorno. Non basta apparire a eventi o fiere: se chi governa non è dove si prendono le decisioni, come può conos - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.