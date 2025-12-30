Dakar – Il deserto chiama i giganti rispondono

La Dakar 2026 si avvicina, pronta a riproporre in Arabia Saudita un percorso rivisto rispetto all’anno precedente. Dal poker di Toyota alle ambizioni di Dacia, Ford e Mini, questa gara rappresenta un impegno importante per i costruttori e i piloti. L’evento, in programma dal 2 gennaio, conferma la sua importanza nel panorama motoristico internazionale, richiamando attenzione sulla sfida tra i grandi del settore.

Dal poker Toyota al sogno Dacia, passando per Ford e Mini: la Dakar vale una stagione Ci siamo davvero: ancora pochi giorni e il 2 gennaio il semaforo diventerà verde dando ufficialmente il via alla Dakar 2026, che si correrà nuovamente in Arabia Saudita, su un percorso parzialmente rivisto rispetto all’edizione 2025. Come da tradizione, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

