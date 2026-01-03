Il vero pacifismo di fronte a paesi come l’Iran è quello della deterrenza

Il vero pacifismo si manifesta anche attraverso la deterrenza, specialmente in contesti complessi come quello iraniano. Mentre i cittadini scendono in piazza per chiedere riforme economiche e politiche, la risposta dello Stato si intreccia con tensioni e desideri di cambiamento. La situazione in Iran evidenzia come la tutela della stabilità possa essere compatibile con il riconoscimento delle istanze di libertà e giustizia, senza ricorrere all’uso della forza.

Al direttore - Gli iraniani scendono in piazza per chiedere provvedimenti che frenino l'inflazione e correggano la disastrosa situazione economica; ma non solo, chiedono la caduta del regime degli ayatollah senza paura, affiancati da giovani studenti, come già avevano fatto le donne del movimento "Donna, Vita, Libertà". Perché nessuno da sinistra organizza cortei, sit-in, manifestazioni di piazza per sostenere questa disperata resistenza e rivolta degli iraniani che vogliono porre fine alla Repubblica islamica? Non c'è solo Gaza, possibile che questa lotta contro un regime crudele e dispotico non interessi a nessuno della cosiddetta sinistra progressista? Un saluto un po' triste.

Il pacifismo corazzato di Sergio Mattarella. Il Capo dello stato non è antirusso ma rifiuta il pacifismo di comodo: definisce “ripugnante” la pace fondata sulla forza e così, con Meloni, isola la destra italiana tentata dal disimpegno. Di Giuliano Ferrara - facebook.com facebook

