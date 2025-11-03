Papa Leone XIV in preghiera a Santa Maria Maggiore davanti alla tomba di Papa Francesco

Questa sera Papa Leone XIV si è fermato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a pregare davanti alla tomba di Papa Francesco e, successivamente, davanti all'icona della Vergine, Salus Populi Romani. Ha proseguito poi verso Castel Gandolfo. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Ieri sera Leone si era già recato nelle Grotte della Basilica di San Pietro, dove sono sepolti gli altri suoi predecessori.

