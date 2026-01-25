Da noi… a ruota libera oggi domenica 25 gennaio | gli ospiti

Oggi, domenica 25 gennaio, torna l'appuntamento con

(Adnkronos) – 'Da noi. a ruota libera' torna oggi, domenica 25 gennaio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1 con le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio. Tra gli ospiti l'attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e l'impenditore Luca Sabbioni, una coppia da favola: a 30 anni dal loro primo matrimonio civile, qualche settimana fa si sono risposati in Brasile con nozze religiose.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier tra Sanremo 2026 e le emozioni di MuccinoAnticipazioni e ospiti di oggi, domenica 25 gennaio, dei programmi di Rai 1. Mara Venier accoglie in studio un parterre sanremese, ma ospita anche Muccino con gli attori del suo nuovo film; Francesca

Da Noi... a Ruota Libera, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni tra gli ospiti del 25 gennaioNello studio di Francesca Fialdini anche Moira Cucchi, Eugenio Mastrandrea e Ilenia Pastorelli

