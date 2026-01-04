Da noi… a ruota libera oggi domenica 4 gennaio | anticipazioni e ospiti

(Adnkronos) – Oggi, domenica 4 gennaio, nuovo appuntamento alle 17.20 con 'Da noi. a ruota libera'. Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Da Noi… a Ruota Libera con Bruno Vespa Fabio Canino e Alessandro Greco tra gli ospiti.

