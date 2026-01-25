Miriam Leone, protagonista di “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino, interpreta un ruolo importante nel cast che include Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. Il film sarà nelle sale dal 29 gennaio. In questa occasione, Leone condivide alcuni ricordi d'infanzia, offrendo uno sguardo personale che arricchisce l’attesa per questa pellicola.

Miriam Leone è tra i protagonisti di “Le cose non dette “, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, nelle sale dal 29 gennaio. “E? una storia in cui il matrimonio e? abitato dall’inganno e le bugie si mettono tra i corpi, – ha spiegato Leone a D di La Repubblica – diventano il terzo incomodo, dilatano l’incomunicabilita?, fanno crollare tutto. Le relazioni umane sono fragilissime e ognuno di noi e? un conflitto vivente”. “Perche? mentiamo in coppia? Forse perche? prima ancora di ascoltare vogliamo gia? punire e sapendolo ci proteggiamo con le invenzioni, – ha continuato l’attrice – o forse perche? abbiamo idealizzato l’amore, restare soli ci fa paura e guardarlo in faccia per quel che e? davvero ci spaventa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Da bimba tagliavo il grembiule in piccole strisce e poi le gettavo nei bagni della scuola allagandoli. Bevevo acqua gassata per vederla uscire a fiotti dal naso": così Miriam Leone

