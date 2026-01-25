Cure veterinarie un costo insostenibile per molti | Perugia chiede l' ospedale pubblico

In Umbria, più della metà delle famiglie considera gli animali domestici parte integrante della propria vita. Tuttavia, i costi delle cure veterinarie rappresentano spesso un ostacolo difficile da sostenere. Per questa ragione, Perugia si impegna a promuovere l'apertura di un ospedale pubblico dedicato alla salute degli animali, offrendo un'alternativa accessibile e di qualità per tutti.

In Umbria il 52,7% delle famiglie ha un animale. Obiettivo: un pronto soccorso H24 gratuito per aiutare le famiglie in difficoltà e contrastare l'abbandono In Umbria, gli animali domestici sono ormai parte integrante della famiglia per più di un nucleo su due. I dati Istat fotografano una regione particolarmente affezionata ai propri amici a quattro zampe: il 52,7% delle famiglie possiede almeno un cane o un gatto, una percentuale ben superiore alla media nazionale che si attesta al 37,7%. È partendo da questa realtà consolidata che la consigliera comunale di Perugia, Margherita Scoccia (Fratelli d’Italia), rilancia con forza la sua proposta per istituire un ospedale veterinario pubblico e gratuito nel capoluogo umbro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

