Manovra | emendamento FI per taglio Iva su cure veterinarie ' aiuto concreto a chi ha meno'

18 nov 2025

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Questa proposta nasce dall'ascolto di tante persone che fanno sacrifici enormi pur di garantire cure ai propri animali. Non è giusto che chi ha meno risorse debba rinunciare a un supporto che per molti rappresenta compagnia, sicurezza e affetto quotidiano". Così la vicepresidente dei deputati azzurri Rita dalla Chiesa, promotrice dell'emendamento all legge di bilancio che mira a ridurre l'Iva dal 22% al 10% per le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli animali da compagnia, oltre che introdurre un'esenzione totale su prestazioni e medicinali veterinari per le persone con Isee inferiore a 16. 🔗 Leggi su Iltempo.it

