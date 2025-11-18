Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Questa proposta nasce dall'ascolto di tante persone che fanno sacrifici enormi pur di garantire cure ai propri animali. Non è giusto che chi ha meno risorse debba rinunciare a un supporto che per molti rappresenta compagnia, sicurezza e affetto quotidiano". Così la vicepresidente dei deputati azzurri Rita dalla Chiesa, promotrice dell'emendamento all legge di bilancio che mira a ridurre l'Iva dal 22% al 10% per le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli animali da compagnia, oltre che introdurre un'esenzione totale su prestazioni e medicinali veterinari per le persone con Isee inferiore a 16. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: emendamento FI per taglio Iva su cure veterinarie, 'aiuto concreto a chi ha meno'