Cuore Sinner all’inferno e ritorno Caldo e crampi non fermano Jannik Agli ottavi sarà derby con Darderi

Jannik Sinner ha superato le difficoltà fisiche negli Australian Open, dimostrando tenacia e determinazione. Nonostante i crampi, il giovane talento italiano ha continuato a lottare, portandolo agli ottavi di finale. Il suo prossimo impegno sarà un derby contro Darderi, in una partita che promette spettacolo. Un esempio di resilienza e concentrazione nel percorso di Sinner nel torneo australiano.

di Massimo Selleri L’immagine di Jannik Sinner che si muove in modo macchinoso durante la gara contro Eliot Spizzirri a causa dei crampi rimarrà una delle foto simbolo di questi Australian Open. L’altoatesino ha poi vinto l’incontro per 3-1 (4-6 6-3 6-4 6-4) e ora affronterà Luciano Darderi, ma la manifestazione è condizionata da questo problema fisico. "I crampi sono delle contrazioni muscolari involontarie e dolorose - spiega il dottor Fabio Bonsanto, specialista in medicina fisica e riabilitativa presso il centro Isokinetic Medical Group di Bologna -. Il fattore principale scatenante è una iperattivazione delle fibre muscolari collegata alla fatica, mentre gli effetti del calore sono una variabile secondaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di Jannik

Australian Open 2026, Sinner vola agli ottavi: ci sarà il derby con Darderi. Musetti avanti

L'altoatesino soffre fisicamente, ma batte Spizzirri. L'esperto Bonsanto: Si gioca troppo e il corpo si stressa. I nuovi stop durante la gara sono utili perché creano tempi di riposo.

