Jannik Sinner ha superato Spizzirri e si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open. La partita è stata caratterizzata da condizioni difficili, tra crampi, caldo e un servizio efficace. Con questa vittoria, l'azzurro conferma il suo ottimo stato di forma e la sua posizione nel torneo, mantenendo alta la speranza di proseguire nel percorso verso il titolo.

Tutti in piedi per Jannik Sinner. Quello che è successo a Melbourne, nella notte italiana, è destinato a rimanere negli annali del torneo con l'azzurro, bi-campione in carica a caccia del terzo successo consecutivo, che ha vinto una partita di resilienza, talento e intelligenza. Sinner, che ha eliminato Spizzirri al termine di una maratona durata 3 ore e 42 minuti ha nel caldo la croce e la delizia della sua partita capace di fargli rischiare l'eliminazione ma, al tempo stesso, di permettergli le cure e vincere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di Jannik

Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian OpenJannik Sinner supera Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open 2026, avanzando agli ottavi di finale.

Sinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian OpenDurante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato problemi di crampi nel match contro Eliot Spizzirri, disputato il 24 gennaio.

