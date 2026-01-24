Australian Open 2026 Sinner vola agli ottavi | ci sarà il derby con Darderi Musetti avanti

L'italiano Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, assicurandosi un posto nel prossimo turno. Con la vittoria conquistata, Sinner affronterà Darderi in un derby italiano. Nel frattempo, Musetti continua la sua corsa nel torneo, confermando la buona forma degli atleti italiani in questa edizione.

Melbourne, 24 gennaio 2026 – Una grande Italia prosegue il torneo maschile agli Australian Open 2026. Nella notte italiana odierna, Jannik Sinner, soffrendo il caldo e i crampi, ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Per l’Azzurro è la diciottesima vittoria consecutiva in carriera: “Non ho giocato il mio tennis migliore – ha dichiarato Jannik, come riporta l’Ansa – ho cercato ugualmente di fare il massimo. Grazie anche all’aiuto del pubblico, che per me vuol dire tanto”. Sinner incontrerà Luciano Darderi agli ottavi di finale. Quest’ultimo ha superato il russo Kachanov in quattro set (7-6, 3-6, 6-3, 6-4).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open 2026, Sinner batte Spizzirri in quattro set: agli ottavi derby azzurro con DarderiJannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2026, superando Spizzirri in quattro set.

Sinner, Musetti e Darderi volano agli ottavi degli Australian OpenA Melbourne, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luca Darderi si qualificano per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA

