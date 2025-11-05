Eredita il patrimonio del padre mai conosciuto ma non lo sa – Chi l’ha visto lo rintraccia in tempo | Sono io il figlio
Una storia che sembra uscita da un film ha trovato il suo lieto fine grazie alla trasmissione Chi l’ha visto. Il figlio del dj e musicista Malcolm Simon, un uomo di 81 anni originario della Guyana e deceduto in Svezia, è stato finalmente rintracciato dopo anni di ricerche infruttuose. L’uomo, oggi ultrasessantenne, è diventato erede di un patrimonio senza nemmeno saperlo, scoprendo solo ora l’esistenza di un padre che non aveva mai conosciuto. La svolta è arrivata quando il protagonista di questa vicenda ha contattato direttamente la redazione del programma condotto da Federica Sciarelli, dichiarando: “Sono io quel figlio mai riconosciuto”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
