Cronaca risultato e gol mentre i Red Devils stupiscono la capolista

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria importante all’Emirates Stadium, superando l’Arsenal 3-2 nel finale. La partita ha visto un’inversione di tendenza nei minuti conclusivi, portando i Red Devils a sorprendere la capolista e a intensificare la lotta per il vertice della Premier League. Restate aggiornati con le ultime notizie e i dettagli di questa sfida emozionante, direttamente da fonti affidabili come 101 greatgoals.

2026-01-25 20:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Resta aggiornato su tutta l’azione di Arsenal vs Manchester United in Premier League Il Manchester United ha prodotto una drammatica inversione di tendenza nel finale all’Emirates Stadium sconfiggendo l’Arsenal 3-2, regalando ai padroni di casa una rara sconfitta casalinga in campionato e aumentando la pressione nella corsa al titolo della Premier League. L’Arsenal parte forte e controlla gran parte della prima mezz’ora. Hanno dominato il possesso palla, bloccato lo United e creato le occasioni più chiare nella fase iniziale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cronaca, risultato e gol mentre Welbeck torna a perseguitare i Red DevilsSegui gli sviluppi della partita tra Manchester United e Brighton nella FA Cup.

Cronaca, risultato e gol mentre la capolista della Pro League saudita subisce la prima sconfitta stagionaleIl campionato saudita di calcio registra la prima sconfitta stagionale della capolista Al-Nassr, che ha perso 3-2 contro l’Al-Ahli a Jeddah.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Serie A, Inter-Pisa 6-2: la capolista allunga in vetta alla classifica; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; L'Arsenal le vince tutte: l'Inter cade e per la prima volta esce dalle prime 8; Udinese-Inter 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol decisivo di Lautaro Martinez, gli highlights.

Milan-Lecce 1-0, risultato finale della partita di Serie A: Fullkrug entra e fa gol, gli highlightsMilan-Lecce di Serie A terminata 1-0: la cronaca minuto per minuto e il risultato della partita giocata a San Siro ... fanpage.it

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna ... sport.sky.it

Genoa-Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - facebook.com facebook