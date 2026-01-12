Cronaca risultato e gol mentre Welbeck torna a perseguitare i Red Devils
Segui gli sviluppi della partita tra Manchester United e Brighton nella FA Cup. Qui troverai cronaca, risultati e gol in tempo reale, con aggiornamenti chiari e affidabili. Restare informati sull’andamento di questa sfida è importante per tutti gli appassionati di calcio, senza sensazionalismi o commenti superflui. Continua a leggere per non perdere dettagli essenziali sull’incontro e le prestazioni delle squadre.
2026-01-11 20:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Manchester United-Brighton nella FA Cup. Il Brighton è passato al quarto turno della FA Cup dopo aver battuto il Manchester United 2-1 all’Old Trafford, con l’ex Red Devil Danny Welbeck che ha segnato l’importantissimo gol vincente. Il Manchester United ha iniziato la sfida con più determinazione e ritmo rispetto agli avversari, premendo alto e impegnando i numeri in avanti dal fischio di apertura. Nei primi due minuti, Diogo Dalot è stato mandato in porta da Bruno Fernandes, ma il portiere del Brighton Jason Steele ha reagito rapidamente, parando con la gamba destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
