Cronaca risultato e gol mentre Welbeck torna a perseguitare i Red Devils

Segui gli sviluppi della partita tra Manchester United e Brighton nella FA Cup.

2026-01-11 20:35:00 Manchester United-Brighton nella FA Cup. Il Brighton è passato al quarto turno della FA Cup dopo aver battuto il Manchester United 2-1 all'Old Trafford, con l'ex Red Devil Danny Welbeck che ha segnato l'importantissimo gol vincente. Il Manchester United ha iniziato la sfida con più determinazione e ritmo rispetto agli avversari, premendo alto e impegnando i numeri in avanti dal fischio di apertura. Nei primi due minuti, Diogo Dalot è stato mandato in porta da Bruno Fernandes, ma il portiere del Brighton Jason Steele ha reagito rapidamente, parando con la gamba destra.

