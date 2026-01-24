crollo casoria regione al lavoro per allestire tensostruttura per gli sfollati

Dopo il crollo di ieri a Casoria, nel Napoletano, sono state evacuate 90 persone per motivi di sicurezza, tra cui quelle del palazzo interessato e delle strutture vicine. La Regione sta predisponendo una tensostruttura temporanea per accogliere gli sfollati, garantendo assistenza e supporto nelle prossime ore. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si valutano le cause e le misure di intervento più opportune.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 90 le persone sgomberate in via precauzionale dal palazzo crollato ieri a Casoria, nel Napoletano, e da quelli adiacenti. Di queste 60 sono state ospitate in strutture alberghiere, mentre altre 30 hanno trovato accoglienza da parenti. La Asl Napoli 2 Nord garantirà i servizi urgenti di assistenza sanitaria anche perché non sussistono ancora le necessarie condizioni di sicurezza per consentire il recupero degli effetti personali nei siti sgomberati. La strada interessata dal crollo continua ad essere interdetta al traffico veicolare e pedonale ed è stato predisposto un servizio di vigilanza antisciacallaggio h24 a cura delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Crollo palazzo a Casoria, salgono a 90 gli sfollati: sgomberate le case vicine. Vigilanti anti-sciacalli in stradaDopo il crollo di un edificio a Casoria, sono stati evacuati 90 persone, con 60 ospitate in strutture ricettive.

Crollo Casoria: la Protezione civile della Regione invia volontari, autobotti e psicologi emergenzaIn seguito al crollo di un edificio a Casoria durante la notte, la Protezione civile della Regione Campania ha inviato volontari, autobotti e psicologi per supportare le operazioni di emergenza.

