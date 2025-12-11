Santa Maria dell’Olmo | il centrodestra cavese accende i riflettori sulla carenza di personale dell’ospedale

Il centrodestra di Cava de’ Tirreni evidenzia le criticità dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo”, focalizzandosi sulla carenza di personale e sulle dimissioni volontarie di una stimata cardiologa. Questa situazione mette in luce le difficoltà strutturali e lavorative che coinvolgono il nosocomio, sollevando preoccupazioni sul funzionamento e sulla qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità.

"Le dimissioni volontarie di una nota cardiologa dell'ospedale "Santa Maria dell'Olmo" di Cava de' Tirreni è la cartina di tornasole di un disagio del nosocomio, anche dal punto di vista lavorativo del personale medico e infermieristico. Il sindaco Servalli e il centrosinistra chiedano subito un.

