Viterbo recupero della chiesa di Santa Maria in Gradi | Nel 2026 verrà aperta parzialmente | FOTO
“Lo spazio polifunzionale della chiesa di Santa Maria in Gradi sarà accessibile già dal 2026, con l’obiettivo di renderlo pienamente fruibile entro la fine del 2027”. Lo annunciano la rettrice Tiziana Laureti e il deputato Mauro Rotelli durante il sopralluogo di questa mattina all’Università. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Chiesa Santa Maria del Carmelo, segno di speranza e rinascita: l’impegno corale di Stato, Chiesa e Comunità – FOTO
Leggi anche: "Via della Grotticella - via Santa Maria in Gradi, semaforo lampeggiante da Santa Rosa": la segnalazione
FOTOGALLERY | La visita alla chiesa di Santa Maria in Gradi; Chiesa Santa Maria in Gradi, la Rettrice Laureti e il deputato Rotelli: “Lo Spazio polifunzionale accessibile già dal 2026”.
Chiesa Santa Maria in Gradi, la Rettrice Laureti e il deputato Rotelli: “Lo Spazio polifunzionale accessibile già dal 2026” - NewTuscia – VITERBO – “Lo Spazio polifunzionale della Chiesa di Santa Maria in Gradi sarà accessibile già dal 2026, con l’obiettivo di renderlo pienamente fruibile entro la fine del 2027. newtuscia.it
Un finanziamento di oltre 7 milioni di euro per far rinascere la chiesa di Santa Maria in Gradi - Università della Tuscia: si avvicina la chiusura delle celebrazioni del 45 anniversario dalla fondazione dell’ateneo e alla vigilia di Natale arriva un regalo da tempo atteso: un congruo finanziamento ... ilmessaggero.it
Poiana ferita: "Colpita all'ala da un cacciatore" Il rapace (protetto) è stato affidato al Centro recupero animali selvatici https://www.viterbotoday.it/~go/i/41810083800834 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.