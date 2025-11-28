Ars et Labor ufficiale l' arrivo di un altro attaccante in rosa | è Gianmarco Piccioni

Un altro attaccante alla corte di mister Di Benedetto. L’Ars et Labor, infatti, nella mattinata di venerdì 28 ha ufficializzato il tesseramento della punta classe 1991 Gianmarco Piccioni (che indosserà la maglia numero 28).Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’attaccante, reduce. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Patronato-Caf LABOR di Cagnano Varano - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO La sintesi di SPAL-Zola Predosa 2-0 (Coppa Italia Regionale) - ha caricato sul suo canale YouTube la sintesi con le immagini della gara di Coppa Italia Regionale giocata mercoledì 9 novembre al "Paolo Mazza" c ... Secondo lospallino.com

Eccellenza girone B: Ars et Labor e Mezzolara, che risposta: tornano capolista a suon di gol - Mezzolara a valanga sul campo del Pietracuta, Young Santarcangelo beffato al 93' e battuto dal Castenaso ... Si legge su altarimini.it

Ars et Labor, due trasferte vietate ai tifosi e rischio diffide - Ferrara L’Ars et Labor sarà costretta a vivere le prossime due trasferte contro Sanpaimola e Faenza senza il proprio pubblico. msn.com scrive