L'amore ai tempi delle app chatfishing | dall'altra parte non risponde una persona ma l'IA

Un tempo erano le foto a ingannare. Adesso sulle app di incontri è l'Intelligenza Artificiale a parlare al posto delle persone. Ed è sempre più difficile fare la differenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

