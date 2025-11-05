L'amore ai tempi delle app chatfishing | dall'altra parte non risponde una persona ma l'IA

Fanpage.it | 5 nov 2025

Un tempo erano le foto a ingannare. Adesso sulle app di incontri è l'Intelligenza Artificiale a parlare al posto delle persone. Ed è sempre più difficile fare la differenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

