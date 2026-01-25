CransMeloni | indagini in comune con noi

Crans e Meloni commentano le recenti indagini condotte nel comune, esprimendo forte indignazione per le decisioni prese. Alle 8.30, Meloni ha dichiarato di sentirsi profondamente sconvolta, sottolineando che tali scelte arrecano ulteriore dolore alle famiglie delle vittime e ai feriti. La situazione richiede attenzione e considerazione, nel rispetto delle persone coinvolte e delle procedure in corso.

8.30 "Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore,indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti". Così la premier al Corsera sulla scarcerazione di Moretti a Crans. Meloni ha ricordato che "l'Italia ha offerto collaborazione alle autorità elvetiche per fare piena luce" sulla tragedia.Disponibilità non raccolta in indagini "con ritardi e lacune". "Chiedo che almeno adesso sia costituita una squadra investigativa comune", "senza ritardo e senza ulteriore resistenza".

