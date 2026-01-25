Crans-Montana Meloni | Lacune nelle indagini ora costituire squadra investigativa comune

Crans-Montana, Meloni ha annunciato la creazione di una squadra investigativa internazionale, evidenziando lacune nelle indagini attuali. La presidente del Consiglio ha espresso profonda indignazione per le decisioni che aggravano il dolore delle famiglie delle vittime e dei feriti. Questo intervento mira a rafforzare la collaborazione tra le autorità, garantendo un approfondimento più efficace e coordinato nelle indagini.

"Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti. Lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno, al loro fianco nel percorso di ricerca della giustizia e della verità. Il governo non lascerà mai sole queste famiglie". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con il Corriere della Sera dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans Montana andato a fuoco la notte di Capodanno provocando 40 vittime.

