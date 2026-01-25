Crans-Montana Meloni | Lacune nelle indagini ora squadra investigativa comune

Crans-Montana, Meloni commenta le lacune nelle indagini sulla tragedia del locale Le Constellation, esplodendo in un’analisi sulla scarcerazione di Jacques Moretti. La premier evidenzia le criticità del caso e la necessità di un’azione coordinata tra le forze investigative, sottolineando l’importanza di approfondire le responsabilità e garantire giustizia per le vittime e i feriti di quella tragica notte.

Sulla vicenda di Crans-Montana, e della scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans Montana andato a fuoco la notte di Capodanno provocando 40 vittime, Giorgia Meloni ha parlato con il Corriere della Sera: “Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti. Lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno, al loro fianco nel percorso di ricerca della giustizia e della verità. Il governo non lascerà mai sole queste famiglie”. La premier entra anche nel merito dell’inchiesta in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Troppe lacune nei controlli”, pronta la causa contro il Comune di Crans-Montana. L’avvocato: “Inaccettabile che vogliano presentarsi come vittime”Dopo il grave incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato numerose vittime e feriti, si apre una causa legale contro il Comune.

Crans-Montana, minuto di silenzio nelle scuole. Indagini in corsoAl ritorno dalle vacanze natalizie, nelle scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana.

