Crans Montana scarcerazione di Jacques Moretti | dov’è e chi avrebbe pagato la cauzione

Jacques Moretti è stato recentemente scarcerato dal carcere di Sion e ora si trova nella sua abitazione di Lens. La sua liberazione è avvenuta dopo aver pagato la cauzione stabilita dalle autorità. Restano da chiarire i dettagli riguardanti la località e chi abbia contribuito al pagamento, mentre l’indagine sulle circostanze della sua scarcerazione prosegue.

Jacques Moretti è tornato nella sua abitazione di Lens dopo la scarcerazione dal penitenziario di Sion. L’imprenditore corso è al centro dell’inchiesta sulla strage de Le Constellation, che ha scosso il Vallese e riportato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dei locali notturni di Crans. Il rientro a casa avviene mentre proseguono le indagini per omicidio, lesioni e incendio colposi e mentre restano in vigore le misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria. La prima comparsa è avvenuta in mattinata. Poco dopo le 9, Moretti si è affacciato brevemente al terrazzo al primo piano della villa a quattro livelli di route de Chermignon 11.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera: la decisione dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Chi ha pagato la cauzioneLa decisione dell’Italia di richiamare l’ambasciatore in Svizzera nasce dalla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda della strage di Capodanno a Crans Montana.

Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchiA Crans-Montana, i coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno versato una cauzione di 400mila franchi.

Crans Montana, Meloni: «Lacune nelle indagini, costituire squadra investigativa comune»La premier Giorgia Meloni ha commentato la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno, esprimendo «profonda indignazione ... msn.com

Crans-Montana, bufera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti: l’Italia richiama l’ambasciatoreCrans-Montana, la scarcerazione che divide: cauzione da 200mila franchi, richiamo dell’ambasciatore e tensioni tra Italia e Svizzera sulla gestione dell’inchiesta. notizie.it

