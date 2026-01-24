Crans-Montana l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera | la decisione dopo la scarcerazione di Jacques Moretti Chi ha pagato la cauzione

La decisione dell’Italia di richiamare l’ambasciatore in Svizzera nasce dalla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda della strage di Capodanno a Crans Montana. Moretti, accusato di omicidio e altri reati, è stato temporaneamente liberato grazie a una cauzione pagata da un amico. La situazione evidenzia le tensioni diplomatiche e le questioni giudiziarie legate a questo caso.

Jacques Moretti è fuori dal carcere. Accusato insieme alla moglie Jessica Maric di omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Capodanno a Le Constellation di Crans Montana, è stato «salvato» (per ora) da un amico. Che ha versato sul conto della procura di Sion la cauzione fissata in 200 mila franchi svizzeri, ovvero 215 mila euro. Chi ha pagato? La persona ha deciso di rimanere nell’anonimato anche per evitare problemi con l’opinione pubblica. Ma sono tre i personaggi della cittadina svizzera che potrebbero aver effettuato il pagamento. Ovvero il notaio o l’agente assicurativo che hanno gli uffici vicino al locale dei Moretti.🔗 Leggi su Open.online

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

