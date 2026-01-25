Crans Montana Meloni Indignata per rilascio serve squadra investigativa comune

Il commento di Meloni su Crans Montana esprime forte disappunto per la decisione riguardante l’incidente, evidenziando l’importanza di una risposta coordinata. La presidente sottolinea la necessità di una squadra investigativa comune per fare luce sulle cause e garantire giustizia, evidenziando l’impegno del governo nel affrontare l’accaduto con serietà e responsabilità.

MILANO (ITALPRESS) – “Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti. Lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno, al loro fianco nel percorso di ricerca della giustizia e della verità. Il governo non lascerà mai sole queste famiglie”. Lo dice, intervistata dal Corriere della Sera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito di Crans Montana e della decisione della giustizia svizzera di rilasciare il proprietario del locale in cui è avvenuta la strage. “Fin dall'inizio l'Italia ha offerto collaborazione alle autorità elvetiche per fare piena luce su quanto accaduto.🔗 Leggi su Iltempo.it

Jacques Moretti nella sua villa di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, dopo la scarcerazione decisa venerdì dalle autorità svizzere - facebook.com facebook

