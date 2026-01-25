Crans-Montana, Meloni sottolinea la necessità di una squadra investigativa congiunta tra Italia e Svizzera, evidenziando le lacune nelle indagini. La premier esprime profonda indignazione per la decisione presa, ritenendola un ulteriore dolore per le famiglie delle vittime e dei feriti, e ribadisce l'importanza di collaborazioni internazionali per fare piena luce sull’accaduto.

«Provo profonda indignazione e sconcerto per una decisione che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti. Lo Stato italiano, e io personalmente, resteremo giorno per giorno, al loro fianco nel percorso di ricerca della giustizia e della verità. Il governo non lascerà mai sole queste famiglie». Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al “Corriere della Sera” dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone. «Coinvolgete noi italiani».🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montana, Meloni: “Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comune”Crans-Montana, Meloni commenta le lacune nelle indagini sulla tragedia del locale Le Constellation, esplodendo in un’analisi sulla scarcerazione di Jacques Moretti.

Crans-Montana, Meloni: "Lacune nelle indagini, ora costituire squadra investigativa comune"Crans-Montana, Meloni ha annunciato la creazione di una squadra investigativa internazionale, evidenziando lacune nelle indagini attuali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Meloni: Lacune nelle indagini, serve una squadra investigativa comune, con noi italiani; Crans-Montana: Meloni esprime indignazione per le lacune investigative svizzere; Roberto Balzaretti: Ci sono state lacune nei controlli, ma è legale che Moretti torni in libertà; Crans-Montana Meloni | Lacune nelle indagini ora squadra investigativa comune.

Crans-Montana, Meloni: Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comuneSulla vicenda di Crans-Montana, e della scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans Montana andato a fuoco la notte ... lapresse.it

Crans-Montana, Meloni: Lacune nelle indagini, ora costituire squadra investigativa comuneIl presidente del Consiglio: Profonda indignazione e sconcerto, fin dall'inizio l'Italia ha offerto collaborazione alle autorità elvetiche, ma questa disponibilità non è stata raccolta ... msn.com

Jacques Moretti nella sua villa di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, dopo la scarcerazione decisa venerdì dalle autorità svizzere - facebook.com facebook

Crans-Montana, Meloni e Tajani «indignati» per la scarcerazione di Moretti: l’Italia richiama l’ambasciatore x.com